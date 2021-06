Euro 2021 : Christian Eriksen va se faire implanter un défibrillateur cardiaque

Christian Eriksen, victime d'un arrêt cardiaque lors de son entrée en lice à l'Euro de football samedi, va se faire implanter un défibrillateur cardiaque sous la peau, a annoncé jeudi la fédération danoise.

«Après les différents examens du coeur subis par Christian il a été décidé qu'il devait porter un défibrillateur sous-cutané», connu sous le sigle de DAI (défibrillateur automatique implantable) indique la DBU dans un communiqué.

«Cet appareil est nécessaire après une crise cardiaque du fait de perturbations du rythme» du coeur, précise-t-elle.

Update regarding Christian Eriksen.





Danish version in next tweet.

La fédération ne donne aucune indication sur les conséquences pour la suite de la carrière du joueur de 29 ans de l'Inter Milan.

Cette décision, prise par les spécialistes du grand hôpital danois où se trouve Eriksen depuis samedi, «a été acceptée» par le joueur et «confirmée par des spécialistes nationaux et internationaux qui recommandent ce même traitement», souligne la fédération.

Des joueurs, comme le Néerlandais Daley Blind, ont pu reprendre leur carrière après avoir été équipés de cet appareil, qui permet de contrôler et de réguler le rythme cardiaque. L'annonce de cette intervention médicale survient à quelques heures du coup d'envoi du match Danemark-Belgique à Copenhague (18h), pendant lequel un hommage du public au numéro 10 danois est prévu à la 10e minute.

Un malaise cardiaque en plein match

Samedi, vers la fin de la première période de Danemark-Finlande, Christian Eriksen s'est effondré brutalement sur le terrain, les yeux révulsés. Le lendemain, le médecin de la sélection Morten Boesen avait affirmé ne «pas avoir d'explication» à ce malaise. «Il était parti et nous avons fait un massage cardiaque pour le réanimer. C'était un arrêt cardiaque», avait-il expliqué.

Mardi, via un post Instragram, le joueur a tenu à remercier tous ceux qui se sont inquiétés pour lui et l'ont soutenu. «Je vais bien - compte tenu des circonstances. Je dois encore passer des examens à l'hôpital, mais je me sens bien», avait-il assuré. Le message était accompagné d'une photo du joueur sur son lit d'hôpital, qui semblait avoir retrouvé le sourire après cet événement traumatisant.