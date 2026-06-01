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Roland-Garros 2026 : les joueurs du PSG ont présenté le trophée de la Ligue des champions sur le Court Philippe Chatrier (vidéo)

Le quatuor parisien a été chaleureusement salué par les spectateurs de Roland-Garros. [REUTERS/Stephanie Lecocq]
Par CNEWS
Publié le

Comme l'an dernier, les joueurs du PSG, dont Ousmane Dembélé, ont présenté ce lundi le trophée de la Ligue des champions sur le court central de Roland-Garros.

Cela commence à devenir une belle habitude. Quelques instants après la triste élimination de la dernière française encore en lice, Diane Parry (battue par la Polonaise Maja Chwalinska), les spectateurs présents ont rapidement retrouvé le sourire lorsque Désiré Doué et Warren Zaïre-Emery ont fait leur entrée sur le court Philippe-Chatrier de Roland-Garros.

Les deux joueurs du Paris-Saint Germain n'étaient pas seuls puisqu'ils avaient en main le trophée de la Ligue des champions décroché, pour la seconde fois de suite, samedi soir contre les Anglais d'Arsenal.

«Ici, c’est Paris ?»

«On vous ramène la deuxième étoile. On est juste fiers, heureux, on est un groupe qui vit très très bien, on est une famille. Le président (Nasser Al-Khelaïfi) est là, on le remercie, c’est grâce à lui, a déclaré Doué après avoir effectué un tour complet du cour avec son coéquipier. J'aimerais prendre le temps de remercier mes coéquipiers, le staff. C'est un travail du quotidien. Cette Coupe, c'est le fruit du travail qu'on accomplit tous ensemble. Quand on voit le ballon s'envoler, c'est l'euphorie, l'émotion totale.»

Mais la surprise ne s'est pas arrêtée là puisque ce sont ensuite Ousmane Dembélé et Bradley Barcola qui ont fait leur entrée avec un autre trophée de la C1 pour mettre en valeur cet historique doublé réalisé par le PSG.

«Ici, c’est Paris ? Ici, c'est Paris ?», a lâché le Ballon d’Or, plus que jamais en route aussi pour un doublé individuel. «C'est énorme on a travaillé au quotidien. Roland-Garros me porte chance, c'est exceptionnel», a-t-il ajouté.

Désiré Doué et Ousmane Dembélé vont disputer la Coupe du monde 2026 avec l'équipe de France.
Sur le même sujet Coupe du monde 2026 : quand les joueurs du PSG rejoindront-ils l’équipe de France ? Lire

Après des chants avec les fans et des photos, le quatuor a quitté l'arène et va rejoindre l'équipe de France ce mardi à Clairefontaine pour un nouvel objectif : la Coupe du monde.

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