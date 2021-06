France-Portugal, Euro 2021 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Cinq ans après la finale de l’Euro perdue, l’équipe de France retrouve le Portugal, ce mercredi, pour son 3e match dans le groupe F. Et ces retrouvailles à Budapest ne manqueront pas d’enjeux entre les champions du monde et les champions d’Europe. Voici le programme TV complet.

Les hommes de Didier Deschamps occupent la tête du groupe F avec quatre points, après leur succès inaugural contre l’Allemagne (1-0) et leur match nul face à la Hongrie (1-1). Et ils n’auront besoin que d’un nul pour terminer à l’une des deux premières places, synonymes de qualification pour les 8es de finale. Une victoire leur assurerait en revanche de terminer en tête, peu importe le résultat dans le même temps entre les Allemands et les Hongrois.

De leur côté, les Portugais sont dos au mur après leur sévère revers contre la Mannschaft (2-4). A la troisième place du groupe F avec trois points, ils doivent s’imposer pour espérer décrocher leur qualification. En cas de match nul, leur avenir dans la compétition serait dépendant de l’issue de la rencontre opposant l’Allemagne et la Hongrie, alors qu’une défaite pourrait être synonyme d’élimination prématurée pour Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers.

Programme TV

Portugal-France



Euro 2021



Mercredi 23 juin



A 21h sur TF1 et beIN Sports 1