Tour de France 2021 : Le programme complet des étapes

La 108e édition du Tour de France s’élancera le 26 juin de Brest pour 21 étapes jusqu’à l’arrivée le 18 juillet sur les Champs-Élysées à Paris. Voici le programme complet de l’ensemble des étapes.

26 juin : Brest-Landerneau (197,8 km)

27 juin : Perros-Guirec-Mûr-de-Bretagne Guerlédan (183,5 km)

28 juin : Lorient-Pontivy (182,9 km)

29 juin : Redon-Fougères (150,4 km)

30 juin : Changé-Laval (27,2 km, contre-la-montre individuel)

1er juillet : Tours-Châteauroux (160,6 km)

2 juillet : Vierzon-Le Creusot (249,1 km)

3 juillet : Oyonnax-Le Grand-Bornand (150,8 km)

4 juillet : Cluses-Tignes (144,9 km)

5 juillet : repos à Tignes

6 juillet : Albertville-Valence (190,7 km)

7 juillet : Sorgues-Malaucène (198,9 km)

8 juillet : Saint-Paul-Trois-Châteaux-Nîmes (159,4 km)

9 juillet : Nîmes-Carcassonne (219,9 km)

10 juillet : Carcassonne-Quillan (183,7 km)

11 juillet : Céret-Andorre-la-Vieille (191,3 km)

12 juillet : repos à Andorre

13 juillet : Pas de la Case-Saint-Gaudens (169 km)

14 juillet : Muret-col du Portet (178,4 km)

15 juillet : Pau-Luz-Ardiden (129,7 km)

16 juillet : Mourenx-Libourne (207 km)

17 juillet : Libourne-Saint-Emilion (30,8 km, contre-la-montre individuel)

18 juillet : Chatou-Paris Champs-Elysées (108,4 km)

The excitement is building...





Just days till the start of #TDF2021!





weeks.





km of racing.





m of vertical gain!





♾Billions of data points!





Join us on Saturday for all the data action. pic.twitter.com/vwuIhtYibK

— letourdata (@letourdata) June 21, 2021