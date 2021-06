UFC : Ciryl Gane bientôt contre Francis Ngannou à Paris ?

Ciryl Gane a remporté sa 9e victoire en MMA dans la nuit de samedi à dimanche en battant Alexander Volkov lors de l’UFC Vegas 30. Le Français a fait un pas de plus vers le titre.

La fusée Gane est lancée. Le natif de La Roche-sur-Yon n’en finit plus de gravir les échelons de la plus prestigieuse ligue de MMA de la planète. Alors qu’il était très attendu, notamment sur le plan «spectaculaire», il a bien répondu aux attentes.

Face à l’expérimenté russe, considéré comme l’un des combattants les plus techniques de la planète, «Bon Gamin» s’est offert une 6e victoire en UFC, du jamais vu depuis Francis Ngannou (Randy Couture, Cain Velasquez et Junior Dos Santos sont les trois autres poids lourds à avoir réussi cette performance dans l’histoire), l’actuel patron de la catégorie reine.

It's been a striker's paradise thus far!





Not often you find heavyweights with this kind of speed and technique! #UFCVegas30 pic.twitter.com/E7WQzyDQS2 — UFC Europe (@UFCEurope) June 26, 2021

You KNOW what Bon Gamin wants after that victory!



@Ciryl_Gane has his eyes on GOLD. #UFCVegas30 pic.twitter.com/C6vz4nxc6Z — UFC Europe (@UFCEurope) June 26, 2021

Et c’est d’ailleurs vers le Camerounais que Ciryl Gane se dirige désormais. «Je ne pense pas avoir besoin d'un autre combat, a-t-il confié après son combat. Je suis prêt pour le titre.» Et le story-telling, qu’affectionne tant Dana White, le grand patron de l’UFC, pour organiser un combat pour un titre, est déjà tout prêt.

Francis Ngannou est l’ancien protégé de Fernand Lopez, l’actuel entraîneur du Français au MMA Factory de Paris. Ngannou et Gane n’ont jamais été partenaires d’entraînement mais se sont croisés sur place. A l’époque d’ailleurs, cet affrontement aurait sûrement été compliqué. «C’est sûr, avant, lorsqu'on fréquentait la même salle d'entraînement, cela m'aurait peut-être dérangé, a avoué le Bon Gamin. Mais maintenant, il n'y a plus aucun problème. Ce combat va arriver.»

Et évidemment l’idéal serait qu’il se déroule en France. Ce qui est possible car l’UFC souhaite s’implanter à Paris et avait été ralenti à cause de la pandémie de Covid-19.

Francis Ngannou doit normalement affronter prochainement Derrick Lewis pourrait donc ensuite retrouver Ciry Gane qui lui, voudrait prendre quelques mois avant de combattre de nouveau.

