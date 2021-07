Euro 2021 : L’Angleterre vient à bout du Danemark (2-1 a.p) et rejoint l’Italie en finale

Au terme d’un match d'une grande qualité, l’Angleterre est venue à bout, ce mercredi, du Danemark (2-1 a.p) pour décrocher sa place en finale de l’Euro 2021. Les Three Lions affronteront, dimanche, l’Italie à Wembley pour tenter de décrocher son premier titre majeur depuis 1966.

La fin d’une très longue attente pour tout un peuple. Plus d’un demi-siècle (55 ans précisément), et la victoire à la Coupe du monde 1966, que les Anglais n’avaient pas atteint la finale d’une grande compétition. Hasard ou coïncidence, c’était déjà en Angleterre, où se jouera la finale, dimanche, face à la Squadra Azzurra encore sur la pelouse de Wembley. Et, à domicile, les coéquipiers d’Harry Kane rêvent désormais d’écrire une page de l’histoire du football britannique après avoir été poussés dans leurs derniers retranchements par une héroïque équipe du Danemark.

Cette rencontre enlevée et indécise a basculé en prolongations avec un pénalty loin d’être évident, après un léger contact dans la surface danoise sur Raheem Sterling, accordé par l’arbitre. Si Kane a buté sur Kasper Schmeichel, qui a longtemps repoussé l’échéance, le ballon est revenu dans les pieds de l’attaquant de Tottenham, qui n’a pas tremblé pour l’envoyer au fond des filets et faire chavirer tout un stade (104e). Le «temple du football» avait déjà basculé dans l'euphorie une première fois au moment de l'égalisation et du but contre son camp du capitaine danois Simon Kjaer juste avant la pause (39e) avant d'exploser de bonheur au coup de sifflet.

Cette élimination est cruelle pour le Danemark, qui s’était pris à rêver de rééditer son exploit de 1992 lorsqu’il avait été sacré à la surprise générale et était déterminé à aller au bout pour Christian Eriksen, victime d’un malaise cardiaque en plein match au début du tournoi. Et les Vikings ont touché du doigt la finale avec le merveilleux coup-franc de Mikkel Damsgaard, qui trompé Jordan Pickford, battu pour la première fois depuis le début de la compétition, à la demi-heure de jeu (30e) avant d’être finalement renversés. Mais cela n’enlève rien à leur fabuleux parcours.

L’épilogue de cet Euro au format inédit et le successeur du Portugal sera connu, dimanche, à l’issue d’une finale toute aussi inédite entre l’Angleterre, qui s'apprête à disputer sa première finale dans un Euro, et l’Italie, à la recherche de son premier sacre dans la compétition depuis 1968. Déjà pas comme les autres, l'issue de ce Championnat d'Europe promet d'être historique.