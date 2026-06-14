«C’est la plus grande leçon de ma vie» : l’immense déception de Victor Wembanyama après la défaite des Spurs en finale NBA

Victor Wembanyama et les Spurs de San Antonio ont échoué en finale NBA contre les Knicks de New York, sacrés pour la première fois depuis 53 ans.

Ils sont tombés sur plus forts. Une nouvelle fois battus sur leur parquet par les Knicks de New York (90-94), sacrés pour la première fois depuis 53 ans, Victor Wembanyama et les Spurs de San Antonio ont dit adieu au titre de champion NBA. Une immense déception pour le Français qui disputait ses premiers play-offs à 22 ans. Lucide sur ses prestations et celles de la franchise texane, «Wemby» a notamment pointé les erreurs commises pendant la série (4-1).

«Je fais trop d'erreurs»

«Évidemment on n’était pas prêts, je n’étais pas prêt à gagner une bague, c’est évident. En termes de volonté de bien faire, d’intensité, d’effort, on était à un bon niveau, moi aussi. Mais l’expérience… Ce sont les erreurs, on ne manque pas de talent ou de capacités, mais on fait trop d’erreurs, je fais trop d’erreurs», a-t-il déploré, l’international tricolore, qui a livré, samedi soir, sa plus mauvaise prestation offensive de la série avec 19 points, dont seulement 3 dans le dernier quart-temps.

Et difficile de lui donner tort. Après avoir mené chaque match de la finale, les Spurs ont fini par concéder quatre défaites pour une seule victoire, se montrant fébriles dans les instants clés au contraire de leurs adversaires. Mais il compte bien se servir de cette expérience douloureuse. «C’est la plus grande leçon de ma vie. Je vais apprendre plus que jamais», a-t-il affirmé. Et d’ajouter : «L’une des choses que j’ai apprises, c’est que la marge d’erreur est très fine. On a dominé la majorité de la série, mais nos erreurs ont été punies durement. On ne peut pas avoir des hauts et des bas aussi importants.»

Victor Wembanyama a désormais l’intention de «travailler encore plus dur» cet été pour revenir plus fort. «Il y a trop de moments où je suis passif, où je n’ai pas le contrôle sur le jeu que j'aimerais avoir, et ça me coûte», a-t-il insisté. C’est avec un esprit revanchard qu’il retentera sa chance la saison prochaine.