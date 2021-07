Transferts : Sergio Ramos officiellement au PSG pour deux ans

Un nouveau monument à Paris. Libre depuis la fin de son contrat avec le Real Madrid, Sergio Ramos s’est officiellement engagé, ce jeudi, avec le PSG pour deux ans. Avec le défenseur espagnol, le club de la capitale s’est offert un renfort de choix.

Son arrivée à Paris est escortée de doutes en raison de son âge (35 ans) et ses problèmes physiques (cuisse droite, mollet gauche, ischio-jambiers) qui lui ont gâché la saison dernière avec seulement 21 apparitions pour 35 matchs manqués. Des pépins qui lui ont également valu de ne pas être retenu par Luis Enrique pour disputer l’Euro avec l’Espagne, lui le joueur le plus capé en Europe avec 180 sélections.

Mais ces incertitudes sont quelque peu occultés par l’aura, l’expérience et le statut de Sergio Ramos, considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de l’histoire. Outre ses qualités sur le terrain, le défenseur central est un véritable patron, un compétiteur dans l’âme, un homme à poigne toujours prêt à aller au combat, parfois un peu dans l’excès, mais aussi un buteur avec 101 buts inscrits sous le maillot madrilène.

Du caractère qui ne pourra être que bénéfique à l’équipe de Mauricio Pochettino dans sa quête toujours inassouvi de la Ligue des champions. Et l’ancien sévillan, champion du monde (2010) et double champion d’Europe (2008, 2012), a la recette pour conquérir la plus prestigieuse des Coupes d’Europe avec quatre sacres avec le Real Madrid. C’est aussi pour cela que les dirigeants parisiens ont sauté sur l’occasion quand son contrat s’est achevé après seize années à Madrid.

«Je suis fier de faire partie de ce projet très ambitieux, d’intégrer une équipe avec de grands joueurs. C’est un club qui a déjà prouvé au plus haut niveau avec des fondations solides. Je veux continuer à grandir avec Paris et aider l’équipe à travailler pour gagner des titres», a confié le défenseur qui portera son n°4 fétiche sous ses nouvelles couleurs. Dans la capitale, il viendra épauler Marquinhos et Presnel Kimpembe au sein de la défense centrale parisienne.

Reste à savoir comment Pochettino incorpora Sergio Ramos et s’il décidera de changer son système. Mais une chose est sûre, le PSG a frappé un nouveau très gros coup durant ce mercato, après les arrivées du milieu de terrain néerlandais Georginio Wijnaldum et du latéral marocain Achraf Hakimi, en attendant le gardien italien Gianluigi Donnarumma, et peut-être Paul Pogba, également convoité. De quoi continuer à rêver plus grand. Et de convaincre Kylian Mbappé à prolonger ?