La fille de Bruce Springsteen, Jessica, participera aux JO de Tokyo

Jessica Springsteen, fille du chanteur Bruce Springsteen, fera partie de l'équipe d'équitation américaine aux Jeux Olympiques de Tokyo (Japon).

Agée de 29 ans, la cavalière est une as du saut d'obstacles. Numéro 3 aux États-Unis et classée 27e mondiale, Jessica Springsteen vise au moins un podium. A Tokyo, elle montera son cheval Don Juan van de Donkhoeve. Les épreuves de saut d'obstacles sont prévues du 2 au 7 août.

