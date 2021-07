JO de Tokyo : histoire, règles… tout savoir sur le softball

La compétition de softball commence mercredi 21 juillet aux JO de Tokyo. Voici ce qu’il faut savoir de ce sport.

L'Histoire du softball

Le softball est né de l'imagination d'un habitant de Chicago, un certain George Hancock, en 1887. Longtemps sport masculin et féminin, le softball est progressivement devenu une spécialité féminine dans les compétitions internationales, au point que le programme olympique a intégré le baseball pour les hommes et le softball pour les femmes. Le softball, qui lui avait intégré le programme olympique en 1996 à Atlanta.

L'Entrée du softball aux JO

Comme le baseball (considéré comme la version «homme»), compte tenu de la popularité du baseball et du softball, au Japon, le Comité international olympique a invité le pays hôte à proposer ces deux sports en 2020.

Les règles du softball

Comme au baseball, au softball, deux équipes de neuf joueurs tentent de marquer le plus de points (runs) en frappant une balle avec une batte le plus loin possible puis en courant autour d'une série de bases disposées en carré (18 m de côté au softball contre 28 m au baseball) pour revenir au départ et ainsi marquer un point. Les équipes alternent entre l'attaque (batting) et la défense (fielding) et inversent les rôles lorsque l'équipe en défense a éliminé trois joueurs adverses. La partie se joue en 7 manches au softball.

L'équipe défensive (fielding) est composée d'un lanceur, d'un receveur, de 7 joueurs disposés autour du carré et chargés d'attraper la balle. Le lanceur envoie la balle à partir d'un monticule au centre du carré vers le batteur adverse. Le batteur tente d'envoyer la balle le plus loin possible alors que les joueurs défensifs essaient de l'éliminer en attrapant la balle sans qu'elle touche le sol ou en le touchant avec la balle en main avant qu'il n'atteigne l'un des 4 côtés du carré (bases). L'équipe avec le plus grand nombre de points à la fin des manches gagne le match.

Quelle différence entre baseball et softball ?

Le softball se différencie du baseball par le matériel (balle plus grosse, batte plus courte) et les règlements concernant le lancement de la balle, qui doit s'effectuer par-dessous l'épaule alors qu'au baseball la balle est envoyée par-dessus l'épaule.

Format de compétition des JO ?

Au softball, à l'issue d'une poule unique où chaque équipe affronte les cinq autres, les deux premières s'affrontent en finale et les 3e et 4e se disputent la médaille de bronze.