NFL : 14.000 dollars d'amende pour les joueurs non-vaccinés qui ne respectent pas le protocole

Les dirigeants de la NFL ne rigolent pas. La ligue majeure de football américain outre-Atlantique a décidé de se montrer particulièrement sévère contre les joueurs qui ont décidé de ne pas se vacciner et de ne pas respecter le protocole sanitaire.

Comme l'a expliqué le coach des Tampa Bay Buccaneers, franchise championne en titre, au Tampa Bay Times, tous ceux qui n'auront pas reçu leur dose et qui enfreignent les règles doivent recevoir une amende de 14.000 dollars automatiquement.

Contactée par plusieurs médias par la suite, la NFL a confirmé avoir mis en place cette mesure pour éviter des foyers de contamination au sein des équipes, ce qui pourrait mettre en danger la vie des joueurs, de leurs proches et le calendrier minutieusement préparé par la ligue. Les franchises pourraient également perdre gros. Quelques jours plus tôt, la NFL avait informé que si les équipes présentaient de nombreux cas positifs avec un certain nombre de joueurs non vaccinés, ils pourraient être contraints de déclarer forfait.

Roger Goodell, commissaire de la ligue, a déclaré qu'il se réservait la possibilité d'appliquer «des sanctions supplémentaires, en particulier si les contaminations au coronavirus sont le résultat d'un manquement au protocole d'un membre du personnel du club». De quoi mettre la pression sur les différentes franchises à quelques semaines de la reprise de la saison.

Il faut dire que la NFL ne veut pas prendre le risque d'être touchée comme elle l'avait été par le passé. Des matchs avaient été reportés alors que des coachs ou des joueurs stars étaient touchés par la maladie. Au vu des enjeux sportifs et financiers, les dirigeants préfèrent donc, littéralement, prévenir que guérir.