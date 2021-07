Juhann Begarin, seul Français à rejoindre la NBA

Le jeune Juhann Begarin est le seul Français à avoir été sélectionné par une équipe NBA, lors de la Draft, qui se déroulait dans la nuit de jeudi à vendredi en France.

L'attente a été longue mais le rêve américain peut commencer pour Juhann Begarin. Alors que les choix se succédaient, le jeune joueur de 18 ans a dû attendre la fin de la cérémonie pour entendre son nom prononcé par Mark Tatum, le commissionner adjoint de la NBA.

Fin du suspense, lorsque les Boston Celtics décident de sélectionner le joueur du Paris Basketball, en 45e position. L'arrière de 1m96 devient donc la nouvelle acquisition d'une équipe mythique de la NBA, réputée pour sa bonne gestion. S'il est amené à jouer dans le Massachussets, il pourra compter sur la présence d'un autre Français, Evan Fournier.

The pick is in





Welcome to Boston, @BegarinJuhann pic.twitter.com/kuI82UYePM

— Boston Celtics (@celtics) July 30, 2021