Conor McGregor : un improbable combat de boxe en fauteuil roulant pour son retour

Conor McGregor, gravement blessé à la jambe à l’UFC 264, prévoit un combat de boxe caritatif… en fauteuil roulant.

Il ne s’arrête jamais. Blessé à la jambe contre Dustin Poirier il y a quelques semaines lors d’une nouvelle défaite, «The Notorious» est déjà retourné en salle de sport pour s’entraîner et s’entretenir. On l’a ainsi aperçu récemment avec son plâtre en train de se maintenir en forme en vue d’une reprise l’an prochain dans les octogones.

Mais comme Conor McGregor ne pourra pas remonter dans la cage tout de suite, il va donc revenir d’une autre manière, lors d’un combat de boxe en fauteuil roulant.

Drum roll ladies and gentlemen





The co-main event: @TheNotoriousMMA v @ImpressionistAL aka The Notorious v The Notorious Impressionist all in aid of the @IrishWheelchair





Please donate here if you can: https://t.co/lDMJxs1MvE



@madebyGoodie pic.twitter.com/kqFIXApdzu

— Sir Stevo Timothy (@SirStevoTimothy) July 30, 2021