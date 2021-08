Départ de Lionel Messi : le monde du football sous le choc

Le départ de Lionel Messi du FC Barcelone est un véritable séisme sur la planète football. Plusieurs joueurs ont tenu à rendre hommage au joueur qui a écrit les plus belles pages de l'histoire du club. En Espagne et en Argentine, c'est la sidération.

Mis au pied du mur par des finances dans le rouge, le club catalan a été contraint de mettre un point final à une histoire longue de près de 20 ans avec Lionel Messi, considéré comme l'un des meilleurs footballeurs de l'histoire.

L'attaquant argentin aura permis au club de remporter 35 trophées dont 10 championnats d'Espagne et 4 Ligues des Champions. Ses coéquipiers blaugranas, attristés, lui ont rendu hommage.

L'émotion de ses coéquipiers

«Rien ne sera plus jamais pareil», écrit Gérard Piqué sur son compte Instagram. «Tu nous quittes en étant le plus grand joueur de l'histoire», assure Sergio Busquets qui, comme le défenseur espagnol, aura joué plus de dix ans aux côtés de la Pulga.

Antoine Griezmann, dont la relation avec Lionel Messi avait suscité des controverses en Espagne, a aussi partagé son émotion sur les réseaux sociaux : «La seule chose que je puisse te dire et que pense tout amoureux du football : MERCI ! Merci pour tout ce que tu as fait au Barça ! Pour la ville, pour le club... tu as tout changé !»

Karim Benzema se moque gentiment du Barça

Memphis Depay, recruté par le FC Barcelone cet été, a de quoi être frustré. Il n'aura finalement pas la chance d'évoluer avec son idole. Il a sobrement réagi sur Twitter hier, en postant un cœur bleu à côté d'un cœur brisé, suivi d'un émoji chèvre (GOAT, chèvre en anglais, étant l'acronyme de «Greatest of All Time»).

— Memphis Depay (@Memphis) August 6, 2021

Sur Instagram, l'attaquant du Real Madrid Karim Benzema a réagi en postant une énigmatique photo d'un homme fuyant un feu. Allégorie du climat qui règne au club catalan ?

La presse argentine et espagnole sidérée

Silence radio pour l'instant côté parisien où Lionel Messi est attendu. Seul signe de satisfaction, une publication sur Instagram likée par Neymar qui le représente, enlaçant un Messi portant les couleurs du PSG.

Les médias argentins et espagnols sont eux sous le choc. Olé, l'un des principaux médias de sports du pays, parle d'une «bombe mondiale» quand la chaîne de télévision TyCSports évoque «la fin d'une ère qui a marqué l'histoire du football à jamais».

6 de agosto:





Sport: "Drama ¡Messi se va!"



Mundo Deportivo: "¡Bombazo! ¡Messi se va!



Marca: "El Barca deja escapar a Messi"



AS: "No seguira" pic.twitter.com/0OQwy8NUwk — All Sports Py (@AllSportsPy) August 7, 2021

En Espagne, la une du journal catalan résume la stupéfaction qui règne à Barcelone : «Drame, Messi s'en va». Sur Twitter, une vidéo devenue virale d'un supporter blaugrana en pleurs devant les portes du Camp Nou montre le désarroi de certains fans.