Lionel Messi au PSG : les premiers mots du nouvel attaquant parisien

C'est officiel. Le joueur argentin Lionel Messi sera bien le nouvel attaquant du PSG pour un contrat de deux ans, avec une année supplémentaire en option.

Une annonce officialisée tout au long de la journée avec une série de vidéos, dont l'une présente l'ancien joueur du Barça sous ses nouvelles couleurs, rouge et bleu, et avec son nouveau numéro, le 30.

En fin de journée, Lionel Messi s'est même permis quelques passes et jongles sur le terrain du Parc des Princes.

A cette occasion, le joueur a confié ses premiers mots après ce recrutement tant attendu, comme le rapporte le site psg.fr. «Je suis impatient de débuter un nouveau chapitre de ma carrière à Paris», a réagi Lionel Messi après avoir paraphé son contrat. Ajoutant que «le Club et sa vision sont en parfaite adéquation avec mes ambitions. Je sais à quel point les joueurs et le staff sont talentueux ici. Je suis déterminé à construire, à leurs côtés, quelque chose de grand pour le Club et pour les fans. J’ai hâte de fouler la pelouse du Parc des Princes».

De son côté le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi n'a pas caché sa joie quant à la venue dans son club du sextuple vainqueur du Ballon d'or. «Je suis ravi que Lionel Messi ait choisi de rejoindre le Paris Saint-Germain et nous sommes fiers de l’accueillir à Paris, avec sa famille». Précisant également que l'Argentin «n’a pas caché sa volonté de continuer à évoluer au plus haut niveau et à remporter des trophées. L’ambition du Club est bien entendu identique».

En effet, le club parisien s'offre avec ce nouveau recrutement l'un des meilleurs joueurs du football mondial, couronné de 6 Ballons d'Or, 4 Ligues des Champions, 10 Liga ou encore de 3 Coupes du Monde des Clubs lors de son règne au Barça (2005-2021), ainsi que d'une Copa América et d'une médaille d'or au JO.