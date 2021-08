PSG : les prix des places flambent à Brest pour espérer voir les débuts de Lionel Messi

Chaque rencontre du PSG sera un événement cette saison. Ce sera le cas, ce vendredi, pour son 3e match de championnat à Brest (Finistère), où les prix des places à la revente flambent sur les sites spécialisés pour espérer voir notamment Lionel Messi en action.

Le stade Francis-Le Blé sera à guichets fermés pour la venue des Parisiens. Toutes les places mises en vente ont déjà trouvé preneur avec l’espoir d’assister aux débuts de l’Argentin, objet d’une grande partie des discussions en ville, sous le maillot parisien.

Mais pour ceux qui n’auraient pas réussi à se procurer de précieux sésames pour la rencontre, il est toujours possible de se rendre sur Internet pour parvenir à leur fin. A condition d’y mettre le prix.

Car, selon France-Bleu Breizh, les prix des places à la revente ont explosé sur les sites comme Ebay, Leboncoin ou la marketplace de Facebook. Il faudrait débourser 80 euros pour s’asseoir en tribune Quimper et 150 euros en Brittany Ferries (non couverte), toutes les deux situées derrière les buts. En tribunes Arkea et Foucauld, les prix oscillent entre 100 et 150 euros, soit environ le double du prix habituel.

Mais les spectateurs qui ont pu s’offrir un billet risquent d’être déçus. Car Lionel Messi ne devrait pas faire le déplacement avec sa nouvelle équipe. L’ancien Barcelonais a repris l’entraînement depuis moins d’une semaine et poursuit sa préparation physique. Il pourrait faire ses débuts la semaine suivante à Reims (Marne).

Ils pourraient en revanche se consoler avec Neymar, Marco Verratti, Marquinhos ou encore Angel Di Maria, qui ont de grandes chances de disputer leur premier match de la saison au côté de Kylian Mbappé et des recrues Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma. De quoi en avoir malgré tout pour son argent.