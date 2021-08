PSG : Lionel Messi présenté au Parc des Princes ce samedi

Lionel Messi foulera la pelouse du Parc des Princes ce samedi 14 août, mais pas pour jouer. La star argentine sera présentée au public parisien à 19h30 avant le match contre Strasbourg.

Selon les informations de L'Equipe, Lionel Messi rencontrera les supporters du Paris Saint-Germain en même temps que Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma, les autres recrues arrivées cet été.

Pour cet événement inédit, les portes du Parc des Princes ouvriront dès 18h, 1h30 avant le début de la cérémonie, et 3h avant la rencontre face à Strasbourg.

Les supporters prêts à faire la fête

Concernant les restrictions, elles seront minimes. En effet, 47.000 personnes sont attendues dans le stade ce soir, pour le retour du public. En effet, les adorateurs du PSG n'ont pas mis les pieds au Parc des Princes depuis le 29 février 2020, avant le premier confinement.

Les supporters ont d'ores et déjà promis une ambiance «très très chaude», selon les termes de Nicolas Boffredo, président du CUP, à France Bleu. «Les joueurs auront des banderoles à leur nom et on espère qu'ils viendront nous saluer proche du virage». Des festivités qui s'annoncent «très bien», selon les organisateurs.

Pour voir Lionel Messi porter le maillot parisien, il faudra néanmoins attendre encore un peu, le temps que l'Argentin termine sa préparation physique.