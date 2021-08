Conor McGregor s'affiche avec le maillot du PSG avant les débuts de Lionel Messi

Alors que le PSG et Lionel Messi affrontent Reims dimanche soir, Conor McGregor, star de l'UFC, a apporté son soutien au club de la capitale sur les réseaux sociaux.

Après Khabib Nurmagomedov il y a quelques mois, c'est une autre star du MMA qui a officialisé son soutien au club parisien. L'Irlandais, blessé après sa nouvelle défaite contre Dustin Poirier début juillet dans les octogones de l'UFC, s'est affiché sur Instagram avec le maillot de Paris.

«Posé au Beverly Hills (un hôtel à Los Angeles) pour soutenir mon bro Sergio Ramos au PSG», a-t-il ainsi indiqué en légende. S'il indique être impressionné par le fait que le PSG aligne autant de stars (Messi, Neymar, Ramos, Hakimi, Mbappé), le côté businessman de Conor McGregor a évidemment repris la main rapidement dans ce post.

«Messi touche 75 millions de dollars annuels, net. Sans inclure les contrats publicitaires en prime. Il va être dur à battre cette année pour le classement Forbes si je ne fais pas un autre combat, lance The Notorious. Cela étant dit, ne m’enterrez pas trop vite. L’année fiscale Forbes a commencé il y a deux mois seulement et j’ai déjà gagné ce qu’il gagne en salaire en un an hahaahahahaha.»

