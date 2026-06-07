Coupe du monde 2026 : compositions probables, arbitre, diffusion TV… tout savoir sur le match de préparation entre la France et l’Irlande du Nord

Après sa défaite contre la Côte d’Ivoire (1-2) et à un peu plus d’une semaine de son entrée à la Coupe du monde 2026, l’équipe de France affronte, ce lundi, l’Irlande du Nord pour son 2e match de préparation.

Composition probable de la France

Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, Digne - Tchouaméni, Rabiot - Dembélé, Olise, Doué - Mbappé

Composition probable de l’Irlande du Nord

Charles - Atcheson, McConville, Brown - Smyth, McDonnell, Charles, Devenny - Morrison, Price - Donley

Stade

La rencontre se jouera sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy de Lille, doté de 50.000 places. En 2014, l’équipe de France avait déjà disputé un match de préparation avant la Coupe du monde au Brésil du côté de Lille, où elle s’était largement imposée contre la Jamaïque (8-0).

Arbitre

Ce match de préparation sera arbitré par Sascha Stegemann. L’arbitre allemand (41 ans), qui officie en Bundesliga depuis 2014, compte plus de 500 matchs à son actif depuis le début de sa carrière. Mais il n’a encore jamais dirigé l’équipe de France, ni l’Irlande du Nord.

Forme

Alors qu’ils restaient sur une série de neuf matchs sans défaite (8 victoires, 1 nul), les hommes de Didier Deschamps se sont inclinés contre la Côte d’Ivoire lors de leur premier match de préparation à la Coupe du monde 2026 (1-2). De son côté, l’Irlande du Nord, 70e au classement Fifa, reste sur un succès contre la Guinée (1-0).

Historique

La France et l’Irlande du Nord vont s’affronter pour la 10e fois de leur histoire. Et les Bleus sont invaincus avec six victoires et trois matchs nuls. Cette confrontation sera la première entre les deux équipes depuis août 1999 et le succès des Tricolores grâce à un but de Lilian Laslandes.

Diffusion

Ce 2e match de préparation de l’équipe de France contre l’Irlande du Nord sera diffusé en direct et en intégralité à partir de 21h10 sur TF1.