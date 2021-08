Ligue 1 : le PSG s'impose à Reims (0-2) grâce à Mbappé, Messi a fait ses débuts

Le champagne était de sortie à Reims. Le PSG s'est imposé chez les Rémois (0-2), dimanche en clôture de la 4e journée de Ligue 1, grâce à un doublé de Kylian Mbappé. Lionel Messi a fait ses débuts sous le maillot parisien.

C’était l’évènement tant attendu et il a eu lieu. Lionel Messi est bien un joueur du PSG. S’il avait signé son contrat depuis quelques jours, il a désormais porté le maillot du club de la capitale. Entré en jeu à la 66e minute de jeu à Auguste Delaune –, qui n'avait plus vu ça depuis Raymond Kopa et Just Fontaine dans les années 1950 –, à la place de son ami Neymar et sous les applaudissements du stade, «La Pulga» est officiellement devenu un joueur de Ligue 1.

Si l’ancienne gloire du FC Barcelone ne s’est pas forcément mis en valeur dans ce laps de temps sur le terrain, c’est Kylian Mbappé, autour duquel les rumeurs de transferts sont fortes, qui a été le «héros» du match. A deux jours de la fermeture du mercato d'été, le champion du monde français s'est distingué par un doublé de la tête (15e) et du pied gauche (63e), comme si de rien n'était.

Après la rencontre, les questions étaient nombreuses concernant l’avenir de l’attaquant parisien. Mais les joueurs et Mauricio Pochettino ont répondu qu’ils comptaient bien sur lui cette saison et qu’ils étaient heureux de l’avoir.

En tout cas, ce succès à Reims permet au PSG de rester roi de la L1 avec 12 points engrangés, le maximum, et Angers pour dauphin (10 pts). Parfait avant les quinze jours de trêve internationale.