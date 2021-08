AS Rome : Douze enfants retrouvés grâce aux recrues

Depuis la diffusion d’annonces de disparition couplées à celles de transferts du club de l'AS Rome sur Twitter, douze enfants ont pu être retrouvés sains et saufs depuis 2019.

Quand le football est solidaire. Depuis qu'il a lancé cette communication très originale, en partenariat avec l’agence ICMEC (Centre international pour les enfants disparus et exploités), le club romain (désormais entraîné par José Mourinho) peut se targuer d'avoir redonné le sourire à plusieurs familles.

En effet, à chaque présentation d’une nouvelle recrue, l'AS Rome accole la photo du joueur et des annonces de recherche d’enfants disparus. Le but étant de surfer sur la vaste communauté du club et la puissance des réseaux sociaux pour aider les associations et les familles.

Excellente nouvelle





Un enfant polonais présent dans la vidéo de la signature d'Eldor Shomurodov a été retrouvé sain et sauf ! #ASRoma pic.twitter.com/YshempVfOg — AS Roma Français (@ASRomaFRA) August 26, 2021

Ce qui fonctionne depuis deux ans puisque 12 enfants ont été retrouvés. La dernière en date, une Polonaise de 16 ans grâce à l'annonce de l'arrivée d'Eldo Shomurodov.

Au total, l'AS Rome a publié le profil d'environ 150 personnes disparues et les vidéos ont été vues 16 millions de fois sur les réseaux sociaux. De nombreux clubs seraient d'ailleurs partants pour réaliser la même communication.