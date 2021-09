NBA Corner : Zoom sur les 6 rookies à suivre cette saison

Le podcast NBA Corner reçoit Pierre Bayle et Alexandre Berthaud du site Envergure, spécialisé dans la Draft et les joueurs universitaires, pour présenter les 6 rookies à suivre cette saison après leurs performances en Summer League.

L’émission débute sur le cas de Davion Mitchell, arrière défensif sélectionné par les Kings en 9e position, et de son potentiel rôle dans l’effectif de Sacramento. Josh, Alexandre et Pierre évoquent également les rumeurs concernant le transfert de Ben Simmons, et le refus des Kings d’inclure De’Aaron Fox et Tyrese Haliburton.

Au sommaire également, Jalen Suggs, arrière choisi par le Magic d’Orlando, Alperen Sengun, l’intérieur turc des Rockets de Houston – avec un mot sur son association avec Jalen Green, Na’Shon Hyland, arrière des Nuggets de Denver, Cameron Thomas, un scoreur qui évoluera aux Nets de Brooklyn, et pour terminer, Josh Giddey, le meneur/ailier australien sélectionné en 6e position de la dernière Draft par le Thunder d’OKC.

Pour plus d’informations sur la classe des rookies de la saison 2021/2022, le podcast NBA Corner vous invite à découvrir les profils détaillés de tous les joueurs sur le site envergure.co.