Vidéo : l’incroyable KO encaissé par Badr Hari au Glory 78

Le kick-boxer star Badr Hari a encaissé une défaite surprenante, samedi lors du Glory 78, contre Arkadiusz Wrzosek.

A Rotterdam, le numéro 3 mondial faisait son grand retour sur les rings. Après une entrée impressionnante avec un public complètement acquis à sa cause, le Néerlando-marocain a commencé ce combat face au Polonais pied au plancher.

