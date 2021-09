PSG : Kylian Mbappé incité à rester par Emmanuel Macron ?

Malgré son envie de rejoindre le Real Madrid, Kylian Mbappé est resté au PSG pour honorer sa dernière année de contrat. Et si l’attaquant français s’est heurté à l’intransigeance de ses dirigeants, Emmanuel Macron serait également intervenu dans ce dossier, selon Marca.

Le champion du monde 2018 et le président de la République sont très proches. Et il leur arrive d’échanger de temps en temps en privé. Ce fut le cas notamment après l’élimination des Bleus en 8es de finale de l'Euro. Emmanuel Macron avait envoyé des messages de soutien au Parisien, dans la foulée de son tir au but manqué face à la Suisse.

Et le chef de l’Etat aurait également écrit au cours de l’été à l’ancien monégasque pour le convaincre de rester dans le championnat de France. Il lui avait déjà glissé quelques mots à ce sujet lors de sa visite aux Bleus à Clairefontaine avant le début du championnat d’Europe. Et il n’est pas exclu qu’il continue à inciter le n°7 parisien à rester dans l’Hexagone dans les prochaines semaines.

Le PSG, qui espère toujours prolonger le contrat de Kylian Mbappé, qui s’achève en juin prochain, dispose ainsi d’un soutien de poids avec Emmanuel Macron, pourtant connu pour être un fan de… l’OM.