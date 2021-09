Tony Yoka-Petar Milas (boxe) : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Tony Yoka combat Petar Milas ce vendredi 10 septembre dans un gala de boxe organisé à Roland-Garros. Voici le programme TV complet.

La boxe fait son retour Porte d’Auteuil. Près de 50 ans après Jean-Claude Bouttier contre Carlos Monzon, le champion olympique 2016 va défendre sa ceinture européenne des poids lourds contre le Croate lors d’une soirée de prestige qui sera diffusée sur Canal+.

A noter que Tony Yoka ne sera pas le seul à combattre. A ses côtés, Mathieu Bauderlique (médaillé olympique à Rio) et Souleymane Cissokho (capitaine de la Team Solide) seront en lice. Cissokho, qui n’a plus combattu en France depuis deux ans lui qui est désormais régulièrement invité dans les galas aux Etats-Unis, tenait plus que tout à revenir chez lui.

Programme TV

Tony Yoka-Petar Milas

Vendredi 10 septembre

A partir de 21h sur Canal+

