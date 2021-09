Christian Eriksen : après son malaise cardiaque, le Danois bientôt de retour sur les terrains ?

Sur le chemin du retour ? Trois mois après son terrible malaise cardiaque à l’Euro sous le maillot de l’équipe du Danemark, Christian Eriksen pourrait bientôt reprendre l’entraînement si les résultats de ses futurs examens se révèlent positifs.

Le milieu de terrain de l’Inter est actuellement à Milan, où il poursuit sa convalescence. Avec l’espoir de pouvoir reprendre sa carrière de footballeur professionnel. Si les incertitudes demeurent sur ses chances de renouer avec le haut-niveau, il pourrait rapidement être fixé.

Christian Eriksen doit se rendre prochainement au Danemark pour effectuer une série d’examens médicaux. Et si les résultats sont positifs, il pourrait être autorisé à reprendre le sport et l’entraînement. Mais en douceur. Sa rééducation sera basée dans un premier temps sur de la course à pied, du vélo et un peu de football.

Mais quoi qu’il arrive, il ne pourra pas revêtir le maillot de l’Inter Milan dans l’immédiat. Non seulement il n’a pas été inscrit sur la liste pour jouer dans le championnat d’Italie et en Ligue des champions, mais en plus il est désormais porteur d’un défibrillateur automatique qui lui a été implanté après son accident. Un appareil avec lequel il est interdit de jouer en Italie. Il ne sera en mesure de refouler les pelouses transalpines que si ce défibrillateur lui est retiré.

Mais il peut espérer évoluer dans d’autres pays en Europe. Et notamment aux Pays-Bas, où Daley Blind joue avec un pacemaker depuis début 2020 à l’Ajax Amsterdam. Un club que connait bien Christian Eriksen pour y avoir porté le maillot entre 2008 et 2013 et qui pourrait être intéressé par une éventuelle venue…