Euro 2021 : un prix décerné à Simon Kjaer et aux médecins pour avoir sauvé Christian Eriksen

Leur acte héroïque et salvateur a été récompensé. Simon Kjaer, les médecins de l’équipe du Danemark et les équipes médicales présentes sur place se sont vus décerner, ce mardi 24 août, le «Prix du Président de l’UEFA» pour avoir sauvé la vie de Christian Eriksen, victime d’un arrêt cardiaque à l’Euro 2021.

Ce sont «les véritables héros de l’Euro», a lancé Aleksander Ceferin. Le président de l’UEFA a salué le geste et l’intervention rapide des neuf acteurs pour sauver le milieu de terrain danois. «J’éprouve une admiration sans bornes pour la réaction extraordinaire et le calme dont ont fait preuve les médecins et l’équipe médicale. Ces aptitudes ont été déterminantes pour la survie de Christian», a ajouté le dirigeant slovène.

This week, Denmark captain Simon Kjær and the medical team that saved the life of Christian Eriksen will receive the 2021 UEFA President’s Award.#UEFAawards — UEFA (@UEFA) August 24, 2021

Peu avant la mi-temps du match contre la Finlande, à Copenhague (Danemark), Christian Eriksen s’était soudainement écroulé sur le terrain. Grand ami du n°10 danois, Simon Kjaer s’était alors précipité pour lui porter secours et l’avait mis en position latérale de sécurité avant d’encourager les autres joueurs à former un cercle pour cacher le joueur de l’Inter Milan pendant qu’il recevait les soins des équipes médicales.

Resté inanimé de longues minutes, Eriksen a finalement pu être sauvé par un massage cardiaque puis le choc électrique d’un défibrillateur. «Je tiens à remercier Morten (Skjoldager), Morten (Boesen) (médecins danois, ndlr) et l’équipe médicale qui a aidé à Parken le 12 juin. Vous avez fait un travail fantastique et m’avez sauvé la vie», a confié Christian Eriksen, qui a également rendu hommage à Kjaer et ses partenaires. «Un grand merci aussi à mon ami et capitaine Simon et à mes coéquipiers de l’équipe danoise pour votre soutien, à la fois le 12 juin et après.»

Près de trois mois plus tard, Eriksen (29 ans), qui s’est fait implanter un défibrillateur miniature et est en «excellente forme» selon l’Inter Milan, ne sait toujours pas s’il pourra un jour rejouer au football et reprendre sa carrière.

Les neuf personnes récompensées :

Membres de l’équipe du Danemark : Morten Skjoldager (physio accompagnant le médecin d’équipe), Morten Boesen (médecin d’équipe), Simon Kjaer (capitaine)

Equipe médicale sur place : Mogens Kreutzfeldt (médecin chef), Frederik Flensted (responsable médical du stade), Anders Boesen (médecin «pelouse»), Peder Ersgaard (ambulancier)

Responsables médicaux sur site de l’UEFA : Jens Kleinefeld, Valentin Velikov