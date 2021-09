«Je vais te brûler, mangeur de bananes» : Ludovic Radosavljevic suspendu 26 semaines

La sentence est tombée. Et elle est très lourde pour Ludovic Radosavljevic. Le joueur de Provence Rugby a écopé, ce jeudi 16 septembre, de 26 semaines de suspension, soit la quasi-totalité de la saison Pro D2, pour ses propos racistes prononcés à l’encontre de Christian Ambadiang.

En plein match, entre son club et Nevers, le 3 septembre dernier, Ludovic Radosavljevic avait proféré des insultes contre l’ailier camerounais, en lançant notamment : «je vais te brûler, mangeur de bananes». Des propos que Christian Ambadiang avait dénoncé sur son compte Instagram dès le lendemain de la rencontre, sans préciser l’identité de son auteur. Le demi de mêlée avait lui-même reconnu les faits quelques jours plus tard toujours sur Instagram.

Saisie du dossier, la commission de discipline de la LNR a écouté le joueur, passé notamment par Clermont et Castres, avant de se prononcer. Radosavljevic a été reconnu coupable «d’infractions verbales et provocations, et plus particulièrement d’agression verbale incluant toute agression basée sur la religion, la couleur, la nationalité, l’origine ethnique, l’orientation sexuelle», a indiqué la LNR dans son communiqué.

S’il encourait jusqu’à cinquante-deux semaines de suspension, sa sanction a été fixée à vingt-six semaines de compétition officielle «après prise en compte de la reconnaissance spontanée par le joueur des faits qui lui sont reprochés (...), de la reconnaissance de sa culpabilité, de son casier disciplinaire vierge et de l’expression de remords avant l’audience».

Ludovic Radosavljevic, qui avait déjà été mis à pied par son club actuel en attendant la décision de la commission de discipline, ne pourra pas rejouer avant le 25 avril prochain. Il ne restera alors à disputer que deux journées de la saison régulière de Pro D2.