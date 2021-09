Turquie : un ancien footballeur recherché pour avoir tué un homme avec une arme à feu

Sezer Öztürk est activement recherché par la police en Turquie. L’ancien joueur est soupçonné d’avoir tué un homme lors d’une fusillade, qui a également fait quatre blessés, ont rapporté les médias turcs.

Le 19 septembre dernier, l’ancien milieu de terrain, passé notamment par le Bayer Leverkusen, Fenarbahce, Besiktas ou encore Basaksehir, circulait en voiture à Istanbul lorsqu’il aurait eu un différend avec plusieurs individus. Un refus de priorité serait à l’origine de l’altercation.

Les esprits se sont rapidement échauffés et une bagarre a éclaté. Sezer Öztürk, désormais âgé de 35 ans, aurait alors sorti une arme à feu avant de blesser mortellement un jeune homme de 24 ans. L’ancien joueur, qui a mis un terme à sa carrière en 2015, a depuis pris la fuite et un mandat d’arrêt a été émis. Une enquête a également été ouverte et un appel à témoins a été lancé pour tenter de le retrouver.

Ce n’est pas la première fois que Sezer Öztürk occupe la rubrique des faits divers. En 2014, alors qu’il évoluait à Besiktas, il est parti passer quelques jours de vacances en Allemagne. Et au cours d’une soirée, en compagnie d’un cousin, il a été poignardé lors d’une bagarre dans un bar de Düsseldorf. S’il s’en est tiré avec des blessures légères, son cousin a, lui, été plus gravement touché.