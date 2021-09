Ligue des champions : Lille chute à Salzbourg (2-1)

Deux penalties ont eu raison de Lille battu, ce mercredi, à Salzbourg lors de la 2e journée de la Ligue des champions (2-1). Avec ce résultat, le champion de France occupe la dernière place de son groupe avec un point avant de recevoir le FC Séville dans trois semaines.

Les Dogues devront encore attendre avec de renouer avec la victoire dans la prestigieuse Coupe d’Europe. Défait en Autriche, ils ont enchaîné un 9e match sans succès dans la compétition. S’il avait connu un début de saison compliqué, le champion de France s’était présenté revigoré par ses deux victoires contre Reims et Strasbourg. Mais les hommes de Jocelyn Gourvennec ont replongé dans l’antre de Salzbourg sur deux penalties transformés par Karim Adeyemi (35e, 53e), devenu à seulement 19 ans le plus jeune joueur allemand à réaliser un doublé en Ligue des champions.

Le premier a été sifflé après une faute de Sven Botman, auteur d’un tacle pour trop engagé sur ce même Adeyemi. Les Lillois ont eu beau réclamé une faute de l’attaquant sur Gabriel Gudmunsson au départ de l’action et indiqué que le défenseur néerlandais avait touché le ballon au moment de tacle, l’arbitre a confirmé sa décision après avoir eu recours à la vidéo. Le deuxième a été moins litigieux avec une main de Burak Yilmaz dans sa surface.

L’attaquant truc, de retour après avoir été laissé au repos le week-end dernier, s’est rattrapé quelques minutes plus tard en réduisant l’écart sur coup-franc, profitant d’une grossière faute de mains du gardien de Salzbourg. Ce but a redonné l’espoir aux Lillois (63e). Mais ils n’ont pas été en mesure de déstabiliser le champion d’Autriche, séduisant et sûr de sa force, pour espérer égaliser et ramener au moins un point dans le nord de la France malgré les entrées de Jonathan Ikoné, Jonathan Bamba et Amadou Onana.

Avec cette contre-performance, Lille occupe la dernière place du groupe G avec un seul point au compteur et jouera déjà une grande partie de son avenir dans cette Ligue des champions lors de la venue du FC Séville (20 octobre) au stade Pierre-Mauroy.