Vidéo : un nouveau record pour Cristiano Ronaldo encore buteur, Barcelone sombre contre Benfica, Chelsea battu par la Juventus en Ligue des champions

La soirée de Ligue des champions, ce mercredi, a encore été riche en émotions et en spectacle sur les différents stades européens. Et elle a été marquée par le nouveau record de Cristiano Ronaldo, qui a offert la victoire à Manchester United, la déroute du FC Barcelone, le récital du Bayern Munich et la défaite de Chelsea contre la Juventus Turin.

A 36 ans, Cristiano Ronaldo n’est pas prêt de s’arrêter. Avec 178 matchs dans la compétition, le Portugais est devenu le joueur qui a joué le plus grand nombre de rencontres dans l'histoire de la C1. Et il a fêté ce record de la plus belle des manières en offrant la victoire à Manchester United dans les toutes dernières secondes contre Villarreal avec son 136e but dans la compétition (2-1).

Le Bayer Munich a également été à la fête avec un nouveau récital réalisé contre le Dynamo Kiev. Après avoir corrigé Barcelone (0-3), le champion d’Allemagne a surclassé le club ukrainien, avec notamment un doublé de Robert Lewandowski déjà auteur de quatre buts en deux matchs (5-0). Avec cette nouvelle démonstration, la formation bavaroise s’affirme comme un sérieux prétendant à la victoire finale.

[ RÉSUMÉ VIDÉO] #UCL



Le Bayern enchaîne et écrase le Dynamo Kiev



Victoire 5-0 et une manita pour les Bavarois !



L’inévitable Robert Lewandowski a inscrit un doublé !https://t.co/fVwNyE8YLH — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 29, 2021

Ce qui loin d’être le cas du Barça au plus mal. A la dérive, les hommes de Ronald Koeman, qui n’ont pas cadré la moindre frappe en deux journées, ont été humiliés sur la pelouse de Benfica (3-0) et s’enfoncent plus que jamais dans la crise. Les heures de l’entraîneur néerlandais sont comptées et pas certain qu’il soit encore sur le banc au moment d’affronter Kiev dans une rencontre déjà décisive pour l’avenir du club catalan dans la compétition.

Pas la joie au Barça...



Quel match du Benfica !#SLBFCB #UCLhttps://t.co/iJ86JlbShA — Canal Football Club (@CanalFootClub) September 29, 2021

Enfin dans l’affiche de la soirée, Chelsea, tenant du titre, est tombé en Italie face à la Juventus Turin, qui a fait la différence en tout début de seconde période grâce à un but de Federico Chiesa. Au classement, la Juve occupe la tête avec six points, devant la formation anglaise et le Zénith Saint-Pétersbourg qui a étrillé Malmö (4-0).