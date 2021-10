Disputer le Marathon des Sables pieds nus, l’incroyable défi de Loury l'explorateur

Aventurier de l’extrême, Loury participe au Marathon des Sables (250 km dans le désert du Maroc) qui a lieu à compter de ce vendredi et jusqu'au 11 octobre. En plus d’être en autosuffisance alimentaire comme les autres concurrents, il va le faire pieds nus. Pour CNEWS, le Biarrot se confie sur cet exploit sportif qui n’a encore jamais été réalisé.

Âgé de 35 ans, Loury Lag est un explorateur de l’extrême. Depuis six ans, après avoir vendu son entreprise de construction de maisons écologiques, il s’est lancé dans ces aventures qui lui ont notamment permis de devenir le premier homme à traverser le Vatnajökull (en 2018), l’un des plus grands glaciers d’Europe situé en Islande, en autonomie totale et sans assistance en douze jours.

Pourquoi courir ce marathon des sables pieds nus ?

Être pieds nus, c’est une sensation que j’aime beaucoup. Tous les jours, je suis pieds nus. C’est un style de vie que j’apprécie. Je me sens libre. Et cela développe mon système immunitaire, ce qui est important pour mes expéditions. Mais l’autre chose, c’est surtout que ça va marquer les esprits. Et ça mettra en lumière ce que je fais.

Comment se prépare-t-on à disputer un marathon pieds nus ?

Je me suis très longtemps préparé. Je me suis créé un entraînement spécifique. J’ai couru sur du sable, du bitume, des voies rocailleuses... J’ai surtout essayé de préparer mon pied le mieux possible pour avoir le moins de problème sur place. Même si je sais que sur place forcément il y aura des moments compliqués physiquement. Mais je vais régler ça avec du strap !

Est-ce que vous emmenez plus de pansements que de nourritures ?

Alors, le marathon est très réglementé côté alimentation. Nous devons prendre 2.000 calories par jour. C’est obligatoire. Après, oui, l’élasto, le strap, j’en ai pas mal.

Avez-vous un objectif de résultat ?

Terminer le marathon, c’est mon objectif. Ce serait un véritable exploit que je veux réaliser. Après, c'est le dépassement de soi qui m’anime. Comme je disais, si je peux attirer les regards et mettre en lumière mes futures expéditions, ce sera parfait.

Vous avez eu une jeunesse compliquée, l’aventure vous a libéré et «sauvé» ?

Ma relation très dure avec mon père a été très compliquée et cela m’a mené à de la délinquance. L’an dernier, j’ai traversé l'océan Atlantique avec lui pour pour en finir une bonne fois pour toute avec nos histoires, j'ai fait une vidéo sur ça. Mon parcours de vie, il est atypique, je me suis fait en en découvrant la vie d'une manière plutôt brutale, dans plein de domaines différents.

Maintenant, mon fer de lance, ça reste découvrir des domaines vivent des expériences et apprendre pour moi. Je suis très fan d’une phrase que disait Forrest Gump dans son film, c'est «Maman disait toujours, la vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.»

Vous êtes également très porté sur la cause humanitaire. Et notamment au Maroc où se déroule le Marathon des sables…

J’ai fait pas mal d’humanitaire au Maroc, dans des écoles notamment. J’aime le Sahara, c’est un univers que je respecte fort, il y a beaucoup de sérénité. Il me tarde d'y être. Le Maroc, c'est un pays que j'affectionne particulièrement. J’y vais normalement deux ou trois fois dans l'année pour mener des aventures humanitaires avec mes enfants ou traverser des déserts parce que je l'ai déjà fait.

Vous avez traversé des endroits chauds et froids. Vous préférez lequel ?

Je n'ai pas de préférence. Chaque expérience est tellement différente. Toutes les aventures sont exceptionnelles. Toutes les aventures des moments mémorables, d’autres plus douloureuses mais ça reste magique. On aurait presque tendance à préférer le froid car tu peux toujours trouver un moyen de se réchauffer alors que dans le chaud il y a aucun moyen d’avoir du froid.

