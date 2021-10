Lille-OM (2-0) : Marseille s'incline une nouvelle fois et marque le pas

L'OM s'est incliné à Lille (2-0), dimanche, lors de la 9e journée de Ligue 1. Les Marseillais enregistrent une seconde défaite consécutive et rétrogradent à la 5e place avant le match de Lyon dans la soirée.

Les équipes du Nord ne réussissent pas aux Olympiens. Une semaine après la défaite subie contre Lens (2-3), les hommes de Jorge Sampaoli se sont cette fois inclinés contre le Losc. Un doublé de Jonathan David a en effet permis aux Lillois de prendre le dessus dans une rencontre au cours de laquelle les Marseillais ont terminé en infériorité numérique après l’expulsion d’Under (77e).

Une triste journée pour l'OM. Photo diffusée sur les écrans du stade Pierre-Mauroy, brassard noir pour les Marseillais, l'ombre de Bernard Tapie a plané sur le match Lille- Marseille. Mais les Olympiens, privés de Dimitri Payet, n'ont pu honorer par une victoire la mémoire de leur ancien président, décédé dimanche.

«Nous n'avons pas réussi à avoir le contrôle du jeu, a regretté le technicien argentin. On a perdu trop de ballons et Lille est une équipe qui joue très bien en contre et a un jeu offensif très rapide. Le match est allé dans le sens où voulait aller Lille. Il faut travailler beaucoup de choses pour pouvoir plus dominer. Il faut continuer à passer par le jeu pour gagner des matches. Il faut mieux contrôler le ballon et savoir bien l'utiliser dans un championnat où il y a beaucoup de rapidité et de contres. Aujourd'hui, l'équipe n'a pas compris quel match elle devait jouer et on s'est retrouvé à jouer comme le voulait Lille donc c'est pour ça qu'on a perdu.»

Les Nordistes sont désormais 8e avec 14 points, soit le même nombre de points que Marseille (5e), Monaco et Lorient.