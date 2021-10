Deontay Wilder : pourquoi le surnom de «Bronze Bomber» ?

Le boxeur américain Deontay Wilder, qui va affronter Tyson Fury dans la nuit de samedi à dimanche, possède le surnom de «Bronze Bomber». Voici l’explication.

Après avoir perdu sa ceinture WBC des poids lourds en février 2020 après la toute première défaite en carrière professionnel, l’Américain, qui comptabilise 42 victoires et un nul en plus de ce revers contre le «Gypsy King», possède la réputation d’être l’un des plus gros frappeurs de l’histoire du Noble art. Sur ses 42 victoires, il s’est d’ailleurs imposé à 41 reprises par KO.

De quoi confirmer son surnom de «Bronze Bomber» («le Bombardier de bronze»). Reste que cette appellation a plusieurs origines.

Tout d’abord, le «Bronze», qui pourrait faire référence à sa couleur de peau, l’est aussi et surtout pour sa médaille de bronze décrochée lors des Jeux olympiques de Pékin en 2008. Le «Bomber», lui, fait directement à son style de boxe. A l’époque, le jeune Deontay Wilder, qui a découvert la boxe sur le tard (19 ans) pour subvenir aux besoins de sa fille Naieya qui venait de naître, impressionne sur les rings. Sa puissance et son punch «sale» font des ravages même s’il s’incline en demi-finale face au champion du monde Clemente Russo.

Ce «Bronze bomber» est aussi un clin d’œil au «Brown Bomber» du légendaire champion Joe Louis. De belles références pour un boxeur qui, quoi qu’il arrive face à Tyson Fury, aura marqué la boxe de son empreinte.

