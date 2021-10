Lionel Messi : l’une de ses premières licences vendues aux enchères

Une pièce rare qui pourrait partir à prix d’or. L’une des premières licences de Lionel Messi, lorsqu’il a commencé le football du côté de Rosario (Argentine), a été mise aux enchères par une société spécialisée.

S’il n’a pas été daté avec précision, le document semble avoir plus de 25 ans. Et sur la photo, le petit Lionel Messi est parfaitement reconnaissable avec ses traits juvéniles et serait âgé aux alentours de 8 ans. La licence, qui a été authentifiée, comporte également le nom et prénom du sextuple Ballon d’or, sa signature (très enfantine), son club, qui n’est autre que les Newell’s Old Boys, et sa date de naissance (24 juin 1987).

Lionel Messi Early Autograph Hits Auction Block, Signed As 8-Yr-Old In '95 https://t.co/W7vtjbyvIk via @TMZ — Ken Goldin (@KenGoldin) October 5, 2021

«Compte tenu de la date d’émission de cette carte, il s’agit sûrement de l’une des premières signatures documentées de Lionel Messi, et donc d’un véritable morceau de l’histoire du football», indique la société Goldin Auctions, spécialisée dans les enchères de cartes de collection et documents du même genre.

Cette licence de Lionel Messi, qui a rejoint le PSG cet été, a été mise en vente pour le prix de 10.000 dollars (8.670 euros) et les enchères ont déjà dépassé la somme de 20.000 dollars (17.340 euros). Et les acquéreurs intéressés ont jusqu’au 23 octobre pour tenter de s’offrir cette pièce unique.