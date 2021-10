Algérie : Andy Delort provoque la colère de Djamel Belmadi

Djamel Belmadi a vivement critiqué Andy Delort ce jeudi en conférence de presse. L’attaquant de l’OGC Nice a choisi de renoncer à la CAN pour privilégier son club.

L’idylle en a pris un coup. Selon le sélectionneur algérien, Andy Delort l'aurait prévenu de sa défection en vue de la CAN (9 janvier - 6 février) en lui expliquant qu'il avait «préféré privilégier son club aux dépens de l’équipe nationale.»

L'absence de l'attaquant niçois, qui a connu sa première sélection avec les Fennecs en juin 2019 après avoir obtenu la nationalité algérienne un mois plus tôt, dans la liste communiquée par Djamel Belmadi le 2 octobre en vue des deux matchs qualificatifs contre le Niger pour la Coupe du monde 2022 avait surpris, alors que Delort a inscrit quatre buts depuis son arrivée à Nice cet été.

Un divorce définitif ?

«Il était dans cette liste (pour jouer contre le Niger) comme dans toutes les listes depuis qu’il est Algérien. De facto, il n’est plus sélectionnable. Peut-être dans un an, peut-être avec quelqu’un d’autre, je n’en sais rien. Les choses sont évidentes pour moi en tout cas», a ajouté le sélectionneur des champions d’Afrique.

«Il m’a envoyé un message en me disant qu’il voulait mettre l’équipe nationale entre parenthèses pendant un an. (...) J’ai fini par avoir une discussion avec lui, je lui ai reproché le fait de prendre une telle décision. C’était très houleux, je lui ai signifié que ce n’est pas de cette manière qu’on agit», a souligné Belmadi, très agacé.

«Je lui ai dit que ce n’est pas comme ça qu’on fait, ‘tu as affaire à une nation, un pays qui t’a ouvert les bras’. Je l’ai blâmé lui et son club», a souligné le coach algérien.

Le joueur, de son côté, a répondu dans L’Equipe quelques heures après. «C'est le fruit d'une longue réflexion dont j'ai pu faire part à Djamel lors d'une discussion entre hommes, a indiqué Andy Delort. Je ne rentrerai pas dans les détails car c'est une discussion que je souhaitais garder privée. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en compte : tout d'abord, et c'est très important, le rôle qui est le mien en sélection. A côté de cela, je vais avoir 30 ans dans deux jours et je suis à un moment charnière de ma carrière : je viens d'arriver dans un club où l'exigence et la concurrence sont beaucoup plus élevées, je veux mettre toutes les chances de mon côté.»