F1 : Bottas vainqueur du Grand Prix de Turquie, Verstappen reprend la tête du championnat du monde

Parti en tête, Valtteri Bottas a remporté, ce dimanche, le Grand Prix de Turquie devant Max Verstappen. Mais le pilote néerlandais a repris la tête du championnat du monde avec six points d’avance sur Lewis Hamilton, finalement 5e à Istanbul.

A six courses de la fin de la saison, le chassé-croisé se poursuit dans la lutte pour le titre et le suspense reste entier. Deux semaines après la victoire d’Hamilton en Russie, Max Verstappen a repris l’avantage au classement au détriment de son rival britannique, en se contentant de la 2e place au terme d’un Grand Prix sans grand bouleversement malgré une piste humide.

Bottas, qui avait profité de la pénalité de dix places infligée à son coéquipier pour avoir changé de moteur pour s’élancer depuis la première place, n’a jamais vraiment été inquiété par Verstappen pour signer la 10e victoire de sa carrière après avoir effectué pratiquement toute la course en tête. Le Finlandais, qui rejoindra l’écurie Alfa Romeo la saison prochaine, a mis fin à une attente d’un an depuis son dernier succès en Russie en 2020.

«Cela faisait longtemps mais cela fait du bien. Cela a été une de mes plus belles courses en F1, s’est-il félicité. A part une petite glissade, tout a été sous contrôle. J’ai pu contrôler le rythme. (…) C’est une victoire importante pour moi.» Si elle lui permet de conforter sa troisième place au championnat du monde, elle ne devrait pas être suffisante pour se mêler à la lutte pour la couronne mondiale.

Et cette lutte intense continue entre Verstappen et Hamilton. Le pilote Mercedes, qui s’était élancé de la 11e place, a limité la casse en terminant en 5e position. Mais il n’a pu sauver sa place de leader au championnat du monde, à nouveau occupée par Max Verstappen avec six longueurs d'avance. De quoi prolonger davantage le suspense de cette saison des plus incertaines.

«Ça a été serré tout au long de la saison et je suis sûr que ça va le rester, ça va être une belle bataille avec Mercedes jusqu’au bout», a déclaré Max Verstappen. Prochain épisode de ce feuilleton pour le moins indécis dans 15 jours à Austin pour le Grand Prix des États-Unis.