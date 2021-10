PSG-Angers, 10e journée de Ligue 1 : à quelle heure et sur quelle chaine ?

La Ligue 1 fait son retour avec le PSG qui reçoit Angers au Parc des Princes, ce vendredi, en ouverture de la 10e journée. La rencontre sera à suivre en direct et en intégralité à partir de 21h sur Prime Vidéo.

Avant la trêve internationale, le club de la capitale a vu son invincibilité depuis le début de la saison tomber à Rennes (2-0). Et avant de retrouver le RB Leipzig, mardi, en Ligue des champions, les hommes de Mauricio Pochettino vont tenter de se relancer à domicile face à une équipe angevine, qui pointe au pied du podium (4e).

Mais l’entraîneur argentin sera privé de plusieurs joueurs, et notamment de ses Sud-Américains. Retenus avec leur sélection, Neymar et Marquinhos (Brésil), Leo Messi, Angel Di Maria et Leandro Paredes (Argentine) ainsi que Keylor Navas (Costa Rica) ne seront pas disponibles pour cette rencontre.

Il pourra néanmoins compter sur Kylian Mbappé, revenu en début de semaine en compagnie de Presnel Kimpembe après le sacre en Ligue des nations avec l’équipe de France. Et ce match marquera les retrouvailles de l'attaquant avec les supporters parisiens, dix jours après ses déclarations sur son envie de quitter le club pour rejoindre le Real Madrid l’été dernier. Reste à savoir quel accueil lui sera réservé…

Programme TV

PSG-Angers



10e journée de Ligue 1



Vendredi 15 octobre



À 21h sur Prime Vidéo