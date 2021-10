Vidéo : un gardien frappe au visage un coéquipier avant de se faire expulser

Scène surréaliste en Irlande du nord. Un gardien de but, évoluant à Glentoran, a disjoncté, ce samedi, en frappant l’un de ses coéquipiers avant d’être logiquement expulsé par l’arbitre de la rencontre.

Il restait une dizaine de minutes à jouer lors du match entre Glentoran et Coleraine. Et la formation de Glentoran, qui était menée à la pause, avait réussi à renverser la tendance pour mener au score. Mais Coleraine est parvenu à égaliser. Ce qui a rendu fou furieux Aaron McCarey.

Après avoir concédé l’égalisation, le portier s’est précipité sur Bobby Burns, coupable d’avoir perdu le ballon au milieu du terrain, avant de le frapper au visage et de le projeter au sol pendant que leurs adversaires célébraient leur but. Ses coéquipiers ont immédiatement accouru vers Burns et repoussé McCarey, qui a écopé d'un carton rouge pour son geste.

BIG TALKING POINT @Glentoran goalkeeper Aaron McCarey sees red for lashing out at team-mate Bobby Burns during their side's 2-2 draw with Coleraine at the Oval.





