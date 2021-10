Angleterre : un joueur de Premier League évoque anonymement son homosexualité

Un joueur de Premier League s’est confié sur son homosexualité mais a préféré le faire de manière anonyme pour éviter les réactions hostiles.

La parole se libère mais reste anonyme. Un joueur du championnat d’Angleterre a ainsi indiqué au Sun qu’il avait demandé une aide psychologique pour évacuer les craintes hostiles s’il révélait son secret.

«Nous sommes en 2021 et je devrais être libre de dire à tout le monde qui je suis, explique-t-il. Mais il y a quelques fans dans les gradins qui sont encore bloqués dans les années 1980. Je veux être ouvert avec les gens parce que c'est ce que je suis et ce dont je suis fier. Mais la vérité est que je serais crucifié.»

Gay Premier League star is in therapy as he fears abuse from fans if he comes outhttps://t.co/jqzJA8CQtn pic.twitter.com/y2de5QZpWf

— The Sun Football (@TheSunFootball) October 17, 2021