Ligue des champions : Sans Neymar, ni Di Maria, quelle équipe du PSG pour affronter Leipzig ?

Entre blessures, suspensions et problèmes personnels, Mauricio Pochettino sera privé de plusieurs joueurs, dont Neymar et Angel Di Maria, pour la réception, ce mardi, du RB Leipzig pour la 3e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions.

La vie d’entraîneur n’est pas un long fleuve tranquille. Et le coach argentin du PSG va encore pouvoir le vérifier à l’occasion de la venue du club allemand. Il va être confronté à plusieurs absences. A commencer par celle de Neymar. Le Brésilien est revenu de sélection blessé aux adducteurs et «devra prolonger une période de soins de quelques jours avant un retour normal avec le groupe.»

Leandro Paredes, également touché avec l’équipe d’Argentine au quadriceps droit, est lui aussi forfait et ne devrait pas revenir avant la prochaine trêve internationale. Angel Di Maria purgera, pour sa part, son troisième et dernier match de suspension dans la compétition. Des incertitudes planent également concernant Mauro Icardi, confronté à des problèmes de couple, et Keylor Navas, lui aussi touché aux adducteurs.

Déjà titulaire en championnat, vendredi dernier, contre Angers (2-1), Gianluigi Donnarumma devrait ainsi à nouveau prendre place dans le but parisien, lui qui avait été aligné lors de la victoire face à Manchester City (2-0). La défense devrait aussi être la même que face aux Citizens avec Achraf Hakimi dans le couloir droit, Nuno Mendes sur le côté gauche et Marquinhos et Kimpembe dans l’axe.

Le milieu de terrain ne devrait également pas changer avec Marco Verrati, Idrissa Gueye et Ander Herrera, alors qu’en attaque Lionel Messi, absent face aux Angevins, fera son retour dans le onze de départ au côté de Kylian Mbappé et de Julian Draxler, qui est pressenti pour prendre la place de Neymar.

Le onze de départ probable

Donnarumma

Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes

Herrera, Verratti, Gueye

Messi, Mbappé, Draxler