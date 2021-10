PSG-RB Leipzig, 3e journée de la Ligue des champions : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le PSG reçoit, ce mardi, au Parc des Princes le RB Leipzig pour la 3e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Voici le programme TV complet.

Accroché pour son entrée dans la compétition à Bruges (1-1), Paris s’est parfaitement repris en s’imposant dans le choc contre Manchester City (2-0), grâce notamment au premier but de Lionel Messi sous les couleurs parisiennes. Et l’Argentin et ses coéquipiers vont tenter d’enchaîner lors de la venue de Leipzig pour conforter leur première place.

Si Mauricio Pochettino devrait pouvoir compter sur Neymar, Messi ou encore Marquinhos, absents en championnat, vendredi dernier, contre Angers (2-1), l’entraîneur parisien sera encore privé d’Angel Di Maria (suspendu), de Sergio Ramos (blessé) ainsi que de Leandro Paredes, revenu blessé de sélection, et Neymar, touché aux adducteurs, alors que les incertitudes planent concernant Keylor Navas et Mauro Icardi, confronté à des problèmes personnels.

A défaut d’être séduisant, Paris occupe la tête de la Ligue 1 avec neuf victoires pour une seule défaite en dix journées. De son côté, le RB Leipzig connait davantage de difficultés en ce début de saison et pointe seulement au 8e rang en Bundesliga (3 victoires, 2 nuls, 3 défaites). Et battu lors des deux premières journées de C1, la formation allemande n’a déjà plus le droit à l’erreur pour espérer se qualifier.

Programme TV

PSG-RB Leipzig

3e journée de la phase de groupe de la Ligue des champions

Mardi 19 octobre

A 21h en direct et en intégralité sur Canal+ et RMC Sport 1