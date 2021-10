Ligue des champions : Lille accroché par le FC Séville (0-0)

Toujours pas de victoire pour le Losc. Après un nul et une défaite, Lille a de nouveau été accroché, ce mercredi, par le FC Séville lors de la 3e journée de la phase de poules de la Ligue des champions (0-0). Mais avec ce résultat, les Lillois peuvent toujours croire à la qualification pour les 8es de finale avant les matchs retours.

Tout reste très ouvert dans le groupe G. Si le RB Salzbourg s’est détaché en tête après sa victoire contre Wolfsburg (3-1) et est en bonne posture pour décrocher son billet pour la suite de la compétition, Séville (3 points), Lille et Wolfsburg (2 points) se tiennent en un point et sont toujours en course pour être présents au printemps prochain.

Mais s’il veut s’extirper de son groupe, le Losc, déjà peu emballant en Ligue 1, où il pointe à la 11e place, va devoir renouer avec le succès dans la plus prestigieuse des compétitions européennes et élever sensiblement son niveau de jeu jusque-là insuffisant. A l’image de sa prestation contre le club andalou. Malgré quelques rares situations et un léger sursaut dans les dernières minutes, le champion de France ne s’est jamais vraiment montré dangereux pour inquiéter la meilleure défense du championnat espagnole et espérer s’imposer, si ce n'est sur le duel perdu par Renato Sanchez face à Bounou (27e).

Et si les hommes de Jocelyn Gourvennec, en panne d’inspiration et impuissant sur le plan offensif, ne sont pas parvenus à trouver le chemin des filets, ils ont au moins eu le mérite de rester solide défensivement face au club présenté comme le favori de ce groupe, même si le gardien Ivo Grbic a été sauvé sur sa ligne par Tiago Djalo après avoir manqué un dégagement (20e). Un moindre mal.

«Il nous a manqué de la justesse technique dans les 20 derniers mètres, a regretté José Fonte au coup de sifflet final. C’est dommage de rater une belle opportunité de prendre les trois points. Il faut continuer à se battre pour se qualifier.» Au capitaine lillois et ses coéquipiers désormais d’aller chercher un résultat positif et de réaliser l'exploit dans quinze jours sur la pelouse sévillane avant la réception de Salzbourg (23 novembre). Deux matchs décisifs pour l’avenir des Dogues dans cette Ligue des champions, où ils n'ont plus atteint les 8es de finale depuis 2007…