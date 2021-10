OM-PSG (0-0) : Paris et Marseille dos à dos

L'OM et le PSG se sont quittés sur un match nul (0-0) dimanche, en clôture de la 11e journée de Ligue 1.

Réduit à dix après l’expulsion d’Achraf Hakimi, le PSG, emmené pourtant par ses «4 Fantastiques» n’a jamais été en mesure de mettre à mal la défense marseillaise. Car s’ils caracolent toujours en tête de la Ligue 1 avec sept points d’avance sur Lens, les hommes de Mauricio Pochettino ont encore montré qu’ils n’arrivaient pas à tuer un match. De leur côté, les Olympiens auraient peut-être pu mieux faire mais n'ont pas réussi à décrocher leur premier succès au Vélodrome depuis novembre 2011 contre Paris.

Et si ce Classique a accouché d’un nul vierge pour la première fois depuis celui de 2016 au Parc des Princes, la VAR en est quelques peu fautive puisqu’elle a annulé deux buts, pour quelques millimètres. Un bras de Neymar, centreur pour le «but contre son camp» de Luan Perès, mal inspiré (14e) et un genou de Pol Lirola, passeur décisif pour Arkadiusz Milik, qui a fait exploser de joie le Vélodrome l'espace de quelques dizaines de secondes (21e).

De son côté, pour son premier Classique français, Lionel Messi a tenté mais sans jamais réussir à tromper la vigilance de Paul Lopez, qui semble s’être définitivement installé dans la cage marseillaise au profit de Steve Mandanda. Neymar, de retour de blessure, n’a été que l’ombre de lui-même. Paris n’a pas pu compter sur ses stars.

«C'est un très, très bon match, après le carton rouge (à Hakimi,) on espérait ramener les trois points, on a essayé, mais sur la fin, même à dix, ils arrivaient à faire tourner la balle, ils ont les meilleurs joueurs du monde devant, a confié William Saliba, auteur d’un très bon match. On a un petit peu de regrets, mais on prend quand même un bon point, ce n'est pas si mal que ça. On manque un peu d'efficacité. On a montré un beau visage, on s'est battu jusqu'au bout, et pour l'ambiance, c'était le plus beau match de ma carrière. Le tacle sur Mbappé ? Je me suis dit soit je le prends (le ballon), soit je prends rouge.»

Il n’y a pas peut-être que le public bouillant du Vélodrome qui aura été à la hauteur avec une ambiance de folie. Un peu trop d’ailleurs avec quelques débordements lors des corners parisiens. Des projectiles ont été jetés. Un tifo «LFP merda» contre la Ligue de football professionnel, allusion aux sanctions adressées cette saison au club olympien (interdictions de déplacement ou point de retrait avec sursis après les incidents de Nice-OM), avait été dressé en début de rencontre. Reste à savoir si la LFP retira un point aux Phocéens.

D’ailleurs, l’OM disputera ce match contre Nice, mercredi à Troyes.