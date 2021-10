JO 2022 : Confinements en Chine, faut-il être inquiet pour les Jeux ?

A une centaine de jours des JO d’hiver de Pékin, de nouveaux confinements ont été imposés au nord de la Chine. De quoi susciter l’inquiétude.

Alors que le gouvernement chinois a fait état lundi de 39 nouveaux malades du Covid, dont la majorité sont liés aux déplacements d'un groupe de touristes contaminés, le marathon de Pékin a été reporté sine die «de manière à prévenir le risque de transmission épidémique», selon les organisateurs. Alors que celui de Wuhan a lui aussi été annulé au dernier moment pour les mêmes raisons dans cette ville, la première frappée par le virus à la surface du globe.

