Open d’Australie : les joueurs non-vaccinés finalement autorisés à participer ?

Novak Djokovic va-t-il finalement pouvoir défendre son titre à l’Open d’Australie ? Le Serbe, qui refuse de dire s’il est vacciné ou non, avait émis des doutes sur sa présence à Melbourne après le refus des autorités australiennes de délivrer des visas aux joueurs non-vaccinés. Mais ces derniers pourraient finalement être autorisés à participer au Grand Chelem.

Les interrogations s’accumulaient depuis une semaine et les annonces faites par plusieurs hauts responsables australiens. Ils avaient affirmé haut et fort qu’aucun passe-droit ne serait accordé aux joueurs non-vaccinés souhaitant participer au premier tournoi majeur de la saison en janvier prochain (17-30 janvier). «Je ne pense pas qu’un joueur de tennis non-vacciné aura un visa pour venir dans ce pays», avait déclaré Dan Andrews, Premier ministre de l’Etat de Victoria. «Tout visiteur en Australie devra être doublement vacciné», avait insisté, de son côté, le ministre fédéral de l’Immigration Alex Hawke.

Mais la réalité risque d’être différente. Selon un mail de la WTA (association des joueuses professionnelles), adressé aux joueuses et transmis au journaliste du New York Times Ben Rothenberg, les joueuses qui ne sont pas vaccinées contre le covid-19 auront la possibilité de se rendre à Melbourne. «Nous nous adressons à vous toutes pour clarifier des informations fausses et trompeuses diffusées par de tierces personnes sur les conditions que les joueuses devront subir», indique le mail, déterminant les règles pour pouvoir s’aligner.

The WTA has told players that unvaccinated athletes will be permitted to play at next year’s #AustralianOpen if they complete two weeks of hard hotel quarantine - but the Victorian government says the matter is not yet settled #SpringSt https://t.co/CYt8YaRyOr

— The Age (@theage) October 25, 2021