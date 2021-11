Boxe : Mike Tyson confirme son retour sur le ring pour février

Mike Tyson a confirmé qu’il allait bien faire son retour sur les rings de boxe en février prochain.

Présent lors de l’unification totale des ceintures super-moyens de Saul «Canelo» Alvarez contre Caleb Plant à Las Vegas, «Iron Mike» en a profité pour confier qu’il allait bien disputer son deuxième combat de boxe depuis sa sortie de retraite.

Un an après son retour à 54 ans lors d’un combat contre Roy Jones Jr (aucun n’est sorti vainqueur et les deux ex-champions sont repartis avec une ceinture WBC commémorative), Mike Tyson a indiqué qu’il allait continuer ses exhibitions et le prochain combat aura lieu en février 2022. «Si Dieu le veut, je me battrai à nouveau en février», a lancé l’ancienne terreur des poids lourds.

Mike Tyson avait précédemment affirmé qu’il continuera à combattre en exhibition. «Je vais avoir un combat de retour en février et nous sommes assez sceptiques quant à l'adversaire, mais ce sera un adversaire vraiment stimulant», avait-il indiqué au Sun.

Selon toute vraisemblance, cela ne se fera pas contre Jake Paul mais plutôt son frère, Logan Paul.

Si beaucoup avaient critiqué le fait que les deux frères Youtubeurs se lancent dans la boxe, Mike Tyson a toujours soutenu cette nouvelle vague qui permet au Noble-art de se faire un coup de pouce auprès du jeune public. Tout en permettant aussi aux participants d’empocher beaucoup d’argent.

L'histoire de Mike Tyson est à retrouver dans le podcast L'Arène