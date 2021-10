NBA CORNER : La reprise, inquiétudes pour les Lakers (ou pas), l’évolution de Giannis Antetokounmpo

Le podcast NBA CORNER reçoit Franck Yaylarian, alias Mr Triple-Double sur Twitter, pour parler de la reprise de la saison NBA. À commencer par l’inquiétude suscitée par la performance de Russell Westbrook lors de son premier match avec les Lakers de Los Angeles.

Josh et Franck évoquent notamment les possibles ajustements qui peuvent lui permettre d’exprimer son talent sur le terrain. La conversation se tourne ensuite sur les Bucks de Milwaukee, et la domination de Giannis Antetokounmpo qui, à seulement 26 ans, possède encore une marge de progression non-négligeable.

Également au sommaire de ce numéro, la solidité défensive du Heat de Miami après les recrutements de P.J. Tucker et Kyle Lowry, la superbe performance d’Evan Fournier pour son premier match sous le maillot des Knicks, les ambitions de Trae Young et des Hawks, le talent de Ja Morant et de LaMelo Ball, et les derniers rebondissements de l’affaire Ben Simmons aux Sixers.