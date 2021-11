UFC : un combat McGregor-Chandler en 2022 ?

Conor McGregor, absent des octogones depuis sa blessure contre Dustin Poirier en juillet, a confié son envie de revenir dans les cages de l’UFC en 2022.

La star du MMA a des fourmis dans les bras et les jambes. Alors qu’il se remet de sa grave blessure, «The Notorious» se serait fixé l’objectif d’un retour à la compétition pour avril ou mai, a révélé le site MMA Ideas. Et ce come-back pourrait se faire contre Michael Chandler.

L’Américain de 35 ans, qui reste sur deux revers à l’UFC dont le dernier samedi contre Justin Gaethje, a défié Conor McGregor à l’issue de sa défaite au Madison Square Garden de New York. Sur son compte Twitter, Chandler a posté une photo de l’Irlandais avec en légende «2022».

Thank you sir. It would be my pleasure. See you soon.

— Michael Chandler (@MikeChandlerMMA) November 8, 2021