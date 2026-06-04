Coupe du monde 2026 : Koeman, Ayew… Avant les frères Doué, voici les fratries qui ont déjà joué ensemble un Mondial

Lors de cette Coupe du monde 2026, trois fratries vont disputer la compétition en même temps comme les frères Hernandez ou les Doué. Et ce n’est pas une première dans l’histoire.

Le rêve de tout enfant. Cette Coupe du monde 2026 va voir quatre fratries être présentes à partir du 11 juin aux Etats-Unis, Mexique et Canada. En effet, les frères Lucas et Théo Hernandez disputeront ensemble la compétition sous le maillot de l’équipe de France ou encore les frères Deroy et Laros Duarte avec le Cap-Vert.

C’est en revanche différent pour deux autres fratries. Les frères Doué ne seront pas sous le même maillot. Désiré sera avec les Bleus alors que Guéla sera avec la Côte d’ivoire. C’est pareil pour John et Harry Souttar, qui vont jouer respectivement avec l’Ecosse et l’Australie.

Avant eux, il y a déjà eu des fratries dans le Mondial de football et ce, dès la première édition en 1930 avec notamment les frères Jean et Lucien Laurent avec l’équipe de France.

Les fratries à la Coupe du monde

1930 :

Jean et Lucien Laurent (France)

Juan et Mario Evaristo (Argentine)

1954 :

Otmar et Fritz Walter (Allemagne de l’Ouest)

1966 :

Bobby et Jack Charlton (Angleterre)

1974 et 1978 :

René et Willy van de Kerkhof (Pays-Bas)

1990 :

Erwin et Ronald Koeman (Pays-Bas)

1994 :

Frank et Ronald de Boer (Pays-Bas)

1998 :

Frank et Ronald de Boer (Pays-Bas)

Brian et Michael Laudrup (Danemark)

Gary et Phil Neville (Angleterre)

2002 :

Nico et Robert Kovač (Croatie)

2006 :

Philip et David Degen (Suisse)

Yaya et Kolo Touré (Côte d’Ivoire)

2010 :

Yaya et Kolo Touré (Côte d’Ivoire)

Wilson, Johnny et Jerry Palacios (Honduras)

Kevin-Prince et Jérôme Boateng (Ghana et Allemagne)

2014 :

Kevin-Prince et Jérôme Boateng (Ghana et Allemagne)

André et Jordan Ayew (Ghana)

2018 :

Jonathan et Giovani dos Santos (Mexique)

Eden et Thorgan Hazard (Belgique)

2022 :

Lucas et Theo Hernandez (France)

Sergej et Vanja Milinković-Savić (Serbie)

2026 :

Lucas et Theo Hernandez (France)

Deroy et Laros Duarte (Cap-Vert)

Désiré et Guéla Doué (France et Côte d’Ivoire)

John et Harry Souttar (Ecosse et Australie)